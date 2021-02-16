"BİRBİRİMİZE GÜVENİMİZ TAM"

Dizi çekimleri nedeniyle Mardin'de bulunan Ebru Şahin, "Mesafeden dolayı tabii ki zorlandığımız, destek olmamız gerektiğinde uzaklıktan dolayı canımızın sıkıldığı oluyor" demişti.

Ünlü oyuncu, sözlerini, "Hiçbir zaman aramızda ruhsal bir mesafe yok. Bence en önemlisi bu. İş ve özel hayatımızda her koşulda birbirimize güven ve desteğimiz tam" ifadeleriyle sürdürmüştü.