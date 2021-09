"BİRBİRİMİZDE HER GÜN YENİ BİR ŞEY KEŞFEDİYORUZ"



"Birbirimizde her gün yeni bir şey keşfediyoruz." diyen Şahin, "Ben ilişkilerin insanları farklılaştırdığını düşünüyordum ama şu an birbirimize; özgürlüğümüzden ve karakterimizden feragat etmeden, her türlü stratejiden uzak, güven üzerine kurulu ve kalpten bir bağlılığın var olabileceğini öğrettiğimize inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.