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Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre, gazetecilerle ayaküstü sohbet eden ikiliden Şallı, ''Buraya akşam yemeği için geldik. Her şey çok güzel gidiyor. Program çok güzel gidiyor. Sayemde herkes pilates yapıyor'' derken Akkuş ise aşkı için, ''Benim hocam Türkiye'nin en iyi pilates hocasıdır. Hatta ben de iki yıldır yapıyorum. Vücudumdan belli olmuyor mu?'' diye gazetecilere sordu.