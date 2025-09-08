Ebru Yaşar Kayseri'de sahneye çıktı

Ebru Yaşar, Kayseri Kültür Yolu Festivali kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde sevenleriyle buluştu.

Büyük izdihamın yaşandığı konserde Ebru Yaşar şarkılarını kendisini dinlemeye gelen 100 Bini aşkın hayranıyla birlikte söyledi. Başarılı şarkıcı sahne performansı, repertuarı ve zarafeti ile yine tam not aldı.

Ebru Yaşar, 'Kehribar', 'Ben Ne Yangınlar', 'İçime Ata Ata' gibi sevilen şarkılarının yanı sıra; 'Urfalı Zeyno', 'Esmerin Adı Oya' gibi türkülerle gece boyunca festival alanındaki dinleyicileri coşturdu.

Ünlü sanatçı, kendisini dinlemeye gelen sevenlerine; “Sizlerin karşısında olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. O kadar heyecanlıyım ki hâlâ bacaklarım titriyor. Bize böyle kalabalıklar yakışır çünkü birbirimizi çok özledik” diye seslendi.