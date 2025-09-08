Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ebru Yaşar Kayseri'de sahneye çıktı

        Ebru Yaşar Kayseri'de sahneye çıktı

        Kayseri Kültür Yolu Festivali'nin ilk gününde Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar unutulmaz bir konsere imza attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2025 - 10:54 Güncelleme: 08.09.2025 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de sahneye çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ebru Yaşar, Kayseri Kültür Yolu Festivali kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde sevenleriyle buluştu.

        Büyük izdihamın yaşandığı konserde Ebru Yaşar şarkılarını kendisini dinlemeye gelen 100 Bini aşkın hayranıyla birlikte söyledi. Başarılı şarkıcı sahne performansı, repertuarı ve zarafeti ile yine tam not aldı.

        Ebru Yaşar, 'Kehribar', 'Ben Ne Yangınlar', 'İçime Ata Ata' gibi sevilen şarkılarının yanı sıra; 'Urfalı Zeyno', 'Esmerin Adı Oya' gibi türkülerle gece boyunca festival alanındaki dinleyicileri coşturdu.

        Ünlü sanatçı, kendisini dinlemeye gelen sevenlerine; “Sizlerin karşısında olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. O kadar heyecanlıyım ki hâlâ bacaklarım titriyor. Bize böyle kalabalıklar yakışır çünkü birbirimizi çok özledik” diye seslendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ebru Yaşar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta!
        Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta!
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz OVP'yi açıkladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz OVP'yi açıkladı
        Boşanmada 300 gün yasağı AYM gündeminde
        Boşanmada 300 gün yasağı AYM gündeminde
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        "Konya'da kapkara gece"
        "Konya'da kapkara gece"
        CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
        CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
        Galatasaray'da sakatlık kabusu!
        Galatasaray'da sakatlık kabusu!
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Kanlı Ay Tutulması etkisinde haftalık burç yorumları
        Kanlı Ay Tutulması etkisinde haftalık burç yorumları
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sosyal güvenlikte 26 yılda ne oldu?
        Sosyal güvenlikte 26 yılda ne oldu?
        Toprak evin damı çöktü! 2 çocuk öldü
        Toprak evin damı çöktü! 2 çocuk öldü
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Türkiye'den kanlı ay tutulması manzaraları
        Türkiye'den kanlı ay tutulması manzaraları
        Tarihteki en ağır yenilgilerden biri!
        Tarihteki en ağır yenilgilerden biri!
        "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!"
        "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!"
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        İlker Arslan ve Fazlı Ateş tutuklandı
        İlker Arslan ve Fazlı Ateş tutuklandı