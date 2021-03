Sonrasında ise, her gün ayrı bir semptom ile karşılaşıyorsunuz. Çok fazla eklem ağrısı, inanılmaz bir baş ağrısı, ilaçla falan da geçmiyor, nefes alırken göğüs ağrısı ve haliyle derin nefes alamama... Almaya çalıştığınızda da, mide bulantısı yapması vs vs... Şu anda bunlarla mücadele halindeyim.