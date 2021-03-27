38 yaşındaki manken son durumuyla ilgili bilgi verdi. Motivasyon olması amacıyla bikinili bir fotoğrafını paylaştığını belirten Gürsel, "Her gün ayrı bir semptom ile karşılaşıyorsunuz. Çok fazla eklem ağrısı, inanılmaz bir baş ağrısı. Nefes alırken göğüs ağrısı ve haliyle derin nefes alamama... Almaya çalıştığınızda da, mide bulantısı yapıyor. Şu anda bunlarla mücadele halindeyim." şeklinde konuştu.

Ece Gürsel sözlerini şöyle sürdürdü:



Evet, özellikle böyle bir fotoğrafın altına, motivasyon olması amacıyla bu yazıyı yazmak istedim. Geçen gün de hikayemden paylaştığım gibi, Covid-19’dan bir yıl kaçabildim ve sonunda avlandım.