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Ece Seçkin: Bacağını kırmamız gereken şeytanlar var!

Ece Seçkin, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı mağlup ettiği derbi maçını Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde tribünlerden takip etti

Ece Seçkin: Bacağını kırmamız gereken şeytanlar var!
"Bacağını kırmamız gereken şeytanlar var!"
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HABERTURK.COM

İlk olarak karşılaşma öncesi fotoğraflarını yayınlayan ünlü sanatçı Ece Seçkin, "Eee geldim, buradayım! Başarılar büyük Fenerbahçe." paylaşımında bulundu.

"BUNU HEP YAPMAK İSTEMİŞTİM"

Karşılaşma sonuna gelindiğinde ise galibiyet ile büyük sevinç yaşayan Seçkin, "Bunu hep yapmak istemiştim." diyerek, Kadıköy sokaklarına indi. Galibiyetin ardından taraftarlarla bir araya gelen Ece Seçkin, sokaklarda çılgınca kutlama yaptı ve Fenerbahçelilere üçlü çektirdi.

Ligde altı senedir Galatasaray’a karşı iç saha galibiyeti alamayan Fenerbahçe taraftarı, Kadıköy sokaklarında Ece Seçkin’in etrafını çevirdi

"SİZLERİ ÇOK SEVİYORUM"

Taraftarın uğurlu olduğunu düşündüğü Seçkin, kendisini bağrına basan Fenerbahçe taraftarına, "Bunu hep yapmak istemiştim iyi ki Fenerbahçeliyim! Bugün Kadıköy sokaklarında sarılıp, zıpladığımız herkese selam olsun. Sizleri çok seviyorum!" sözleriyle karşılık verdi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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