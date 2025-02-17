Ece Seçkin, yorganla verdiği pozlarla dikkat çekti
Ece Seçkin, karda yorganına sarılarak verdiği cesur pozları, sosyal medya hesabından paylaştı
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, tatil için Finlandiya’yı tercih etti.
Kış mevsiminin keyfini çıkarmak isteyen Ece Seçkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini de bu anlara ortak etti.
Tatil sırasında kuzey ışıklarının izleyen şarkıcı, o anları paylaşarak; "Biliyordum kuzey ışıklarının beni böyle karşılayacağını, biliyordum. Büyülendim, rüyada gibiyim" ifadelerini kullandı.
Karda vakit geçiren Ece Seçkin, tatilinin diğer anlarını da 1.9 milyonlu takipçili hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
Şarkıcı, bembeyaz karlar içinde yorganına sarılarak verdiği cesur pozlarını takipçileriyle buluşturdu.
Fotoğraflar: Instagram