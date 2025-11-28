Habertürk
Habertürk
        ECOWAS Gine Bissau'daki darbeyi kınadı | Dış Haberler

        ECOWAS Gine Bissau'daki darbeyi kınadı

        Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanı Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Gine Bissau'da gerçekleşen askeri darbeyi kınadığını ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 01:57 Güncelleme: 28.11.2025 - 01:57
        ECOWAS Gine Bissau'daki darbeyi kınadı
        Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanı Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Gine Bissau'daki askeri darbeyi kınadı.

        Bio, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Bugün, Gine Bissau’daki siyasi krizi ele almak üzere devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getiren ECOWAS Arabuluculuk ve Güvenlik Konseyi toplantısına çevrim içi olarak başkanlık ettim." ifadelerini kullandı.

        Askeri darbeyi kınadığının altını çizen Bio, Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile seçim yetkililerinin "hukuka aykırı şekilde alıkonulmasının ECOWAS Antlaşması’nın ilkelerini ihlal ettiğini" vurguladı.

        Bio, "Tepkimiz kararlı, ilkesel ve tarihimizle tutarlı olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

        Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, Gine-Bissau'daki askeri darbe ile Cumhurbaşkanı Embalo'nun ve siyasi liderlerin tutuklanmasını kınayarak, gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmalarını istemişti.

        Yaklaşık 2,1 milyon nüfuslu Gine Bissau'da dün kendilerine "Düzenin Yeniden Tesisi İçin Yüksek Askeri Komuta" ismini veren bir grup asker, devlet televizyonundan yönetime el koyduklarını duyurmuştu.

        Grup, karara gerekçe olarak, bazı siyasetçilerin ve tanınmış bir uyuşturucu baronunun ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışmasını göstermişti.

        "Asker tarafından devrildim"

        Öte yandan Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun bu süreçte yabancı basına cep telefonuyla açıklamalarda bulunması dikkati çekmişti.

        Fransa merkezli Afrika'ya yönelik yayınlar yapan Jeune Afrique, Embalo ile yaptıkları telefon görüşmesinde, Embalo'nun makamında tutuklandığı ve durumunun iyi olduğunu söylediği yönünde bir haber yayınlamıştı.

        Daha sonra Fransız televizyon kanalı France 24'ün haberinde de telefonla ulaşılan Embalo'nun "Asker tarafından darbeyle devrildim. Fazla detay veremem yoksa telefonumu elimden alırlar. Şu anda Genelkurmaydayım." dediği aktarılmıştı.

        Bazı yabancı gazeteciler, sosyal medyada hesaplarından, bu sabah görüştükleri Embalo'nun geceyi Genelkurmayda geçirdiğini söylediğini paylaştı.

        İki adayın zafer ilanı darbeye neden oldu

        Gine Bissau'da 23 Kasım'da düzenlenen milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinde, Embalo, henüz resmi sonuçlar açıklanmadan, kendi ekibi tarafından yapılan sayıma göre oyların yüzde 65'ini aldığını öne sürmüştü.

        Embalo'nun en güçlü rakibi bağımsız aday Fernando Dias da Costa da seçimin galibi olduğu iddiasında bulunmuştu.

        Embalo, ana muhalefet lideri Domingos Simoes Pereira'nın adaylığını engellemekle suçlanmıştı.

        Ülkenin en önemli siyasi partilerinden olan Gine ve Cabo Verde Afrika Bağımsızlık Partisinin (PAIGC) lideri Pereira ise aday listesinde yer alamayınca Dias da Costa'ya destek açıklamasında bulunmuştu.

