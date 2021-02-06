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Eda Ece: Böyle şeyler yok

Önceki gün Bebek'te objektiflere yansıyan oyuncu Eda Ece, sevgilisi Buğra Tuncer ile Ulus'ta ev aldığı iddialarına yanıt verdi. Ece, "Ben evli değilim ve kendi evimde yaşıyorum. Böyle şeyler yok" ifadelerini kullandı

Eda Ece: Böyle şeyler yok - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Eda Ece, önceki gün Bebek'te bir bankamatikten para çekerken görüntülendi.

Ekip arkadaşı Nesrin Cavadzade'nin rol aldığı diziden ayrılacağı yönündeki haberlere açıklık getiren Ece, "Öyle bir şey yok, Nesrin rolüne devam ediyor" dedi.

Sevgilisi Buğra Tuncer ile Ulus'ta ev aldığı iddialarına yanıt veren Eda Ece, "Ben evli değilim ve kendi evimde yaşıyorum. Böyle şeyler yok" dedi.

Tuncer ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan oyuncu, ilişkisi hakkındaki sorulara teşekkür ederek, oradan ayrıldı.

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