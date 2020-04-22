HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Eda Taşpınar, önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle maskesini ve eldivenini giyinerek kurallara uyan Taşpınar, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Taşpınar, "Yunanistan'da haziran gibi yasak kalkıyor, ben de Mikonos'a gidebilirim. Orada evim var. Bodrum'a gitmeyi yine düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan Eda Taşpınar, geçtiğimiz günlerde çatıda güneşlenmesi ile ilgili olarak, "Evde canımız sıkılıyor. Biz de farklı yöntemler buluyoruz" açıklamasını yaptı.