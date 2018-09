Edinburgh C - Annan Athletic maçı öncesi rakamlar

İskoçya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Edinburgh C, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Annan Athletic takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. 12 puanlı Edinburgh C 1. sırada bulunuyor, Annan Athletic 10 puana sahip ve 3. sırada. Edinburgh C, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Annan Athletic, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 436 kodlu maçı oynayanlar; Edinburgh C galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 3.20, Annan Athletic galibiyet oranı 2.70. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Edinburgh C önceki hafta Peterhead mücadelesinde 2-1 yenildi.

Annan Athletic, Cowdenbeath karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Edinburgh C, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Edinburgh C, kendi sahasında 7 gol attı, 1 gol yedi.

Annan Athletic ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Annan Athletic, 5 gol atarken 1 gol yedi.

