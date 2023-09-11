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        Haberler Gündem 3. Sayfa Edirne'de cansız beden bulundu

        Edirne'de toprak yolda cansız beden bulundu

        Edirne'de, toprak yolda cansız beden bulundu. Erkeğe ait cansız beden, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve kimlik tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 13:24 Güncelleme: 11.09.2023 - 13:24
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        Edirne'de cansız beden bulundu
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        Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çallıdere köyü kırsalında yürüyüşe çıkan kişi, toprak yolda hareketsiz yatan erkeği görünce, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        Olay yerine gelen ekipler, yabancı uyruklu kaçak göçmen olduğu değerlendirilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cansız beden, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve kimlik tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soruşturma sürüyor.

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