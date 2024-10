Edirne'de Şehit Aileleri Derneği ile protokol

Edirne Belediyesi ile Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı. Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, dernek binasında düzenlenen törende, şehitleri rahmetle andığını, terörü lanetlediğini söyledi.

Şehit yakınlarının kendileri için çok kıymetli olduğunu belirten Akın, "Sizlerle beraber olmak, sizlerin yanında olmak, sizlere destek olmak bizim görevimiz ama biz bunu bir görev olarak değil, canı gönülden, kalben yapıyoruz. O yüzden kendinizi daha çok evinizde hissedin istedik. Bu anlamda da başkanımla konuştuk ve birlikte bir iş birliği protokolü yapmaya karar verdik. Burası zaten sizin eviniz ama daha çok burayı hissedin, daha çok burada kendi evinizde olun. Biz de burayı bir evimiz olarak görüyoruz. Sizlerin yanında olmayı değerli görüyoruz. Bundan sonra yapılacak her iş ve işlemde buranın, her ihtiyacında bizler yanınızdayız. Her zaman birlikteyiz" diye konuştu.