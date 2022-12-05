Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Edirne'de sokak ortasında silahlı çatışma! O anlar kamerada

Edirne'deki bir sokak, gün ortasında her şey sakin iken birden bire silah sesleri ile hareketlendi. Silahlı çatışmada 1 kişi yaralanırken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Mermilerin arasında kalmamak isteyen bir çocuk da aracın arkasında saklanarak kendisini korumaya alması dikkat çekti. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

Edirne'de sokak ortasında silahlı çatışma! O anlar kamerada
DHA

Edirne'de, iki araç içinde bulunanların birbirlerine karşılıklı ateş açtığı çatışmada 1 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan çatışmada bir çocuğun, kurşunların hedefi olmamak için park halindeki otomobilin arkasına saklandığı görüldü.

Olay, akşam saatlerinde Sabuni Mahallesi Selamsız Sokak üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki 22 DY 626 plakalı otomobil ile 34 TCT 64 plakalı taksi içinde bulunanlar, henüz bilinmeyen nedenle birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Kısa süren çatışmada 7 el silah sesi duyuldu. Silahlı çatışma anları ise bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ticari araçtan ateş açılıyor. Bu sırada bölgeden geçmekte olan bir çocuğun silah seslerinin ardından park halindeki bir otomobilin arkasına saklandığı, bu sayede kurşunların hedefi olmaktan kurtulduğu görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin olay yerindeki detaylı araştırmasının ardından şüphelileri yakalamak için kapsamlı çalışma başlattı. Çatışmanın ardından kaçan araçlardan 22 DY 626 plakalı otomobil, içindekilerle birlikte olay yerine yakın bir noktada, 34 TCT 64 plakalı taksi ise Kıyık semtinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Ticari araçtaki bir kişinin yaralı olduğu belirlenirken, iki araçtaki toplam 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İzmir'de komşularına falçata ile saldırdı: 1'i ağır 3 yaralı - Güncel Haberler
GÜNDEM Falçatalı komşu dehşeti: 1'i ağır 3 yaralı
TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2022: 2022 TOKİ arsa kura çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM TOKİ arsa kura sonuçları bekleniyor!
KYK burs sonuçları e- Devlet sorgulama ekranı! KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?
GÜNDEM KYK burs sonuçlarında geri sayım!
15 ay önceki cinayeti özel ekip çözdü, katil mesai arkadaşı çıktı - En Son Haberler
GÜNDEM Özel ekip cinayeti çözdü, mesai arkadaşı çıktı
Bursa'da halk otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
GÜNDEM Bursa'da feci kaza
Kayseri'de feci olay! Başı pres makinesine sıkıştı - Güncel Haberler
GÜNDEM Feci olay! Başı makineye sıkıştı
Son dakika: Silah sesi yankılandı! Eşini ve doktor yeğenini öldürdü
GÜNDEM Silah sesi yankılandı! Eşini ve doktor yeğenini ...
Son dakika: MHP lideri Bahçeli: Tercihim sınıf arkadaşım olur
GÜNDEM Bahçeli: Tercihim sınıf arkadaşım olur
Açıklama geldi! TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi ne zaman? 2022 TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi sonuçları tarihi
GÜNDEM TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi ne zaman?
2 kişinin katili, yeni cinayetler öncesi GPS ile yakalandı! -Güncel haberler
GÜNDEM 2 kişinin katilini yeni cinayetler öncesi GPS ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.