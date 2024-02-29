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        Haberler Gündem 3. Sayfa Edirne'de trafik kazası sonucu elektrikler kesildi: 4 yaralı

        Edirne'de trafik kazası sonucu elektrikler kesildi: 4 yaralı

        Edirne Keşan'da ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, elektrik direğine çarptı. Bölgede elektrik kesintisi yaşanırken kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 01:39 Güncelleme: 29.02.2024 - 01:43
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        Trafik kazası elektrikleri kesti: 4 yaralı
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari aracın elektrik direğine çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Yeni Mahalle Rasim Ergene Caddesi, Keşan Adalet Sarayı yakınlarında meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü M.C.K. (18) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce yol kenarındaki beton dubaya daha sonra ise beton elektrik direğine çarparak savruldu.

        YARALANAN 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

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        DHA'nın haberine göre; kazada, sürücü M.C.K. ile araçta bulunan M.K, T.K. ve E.P. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

        MAHALLEDE ELEKTRİKLER KESİLDİ

        Aracın çarptığı beton direğin eğilmesi sonucu Yeni Mahalle’nin bir bölümüne yaklaşık 1 saat elektrik verilemedi. TREDAŞ ekipleri, kaza nedeniyle yaşanan arızaya müdahale ederek, elektrik akımının yeniden verilmesini sağladı. Polisin kazayla ilgili inceleme başlattı.

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