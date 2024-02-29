Edirne'de trafik kazası sonucu elektrikler kesildi: 4 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari aracın elektrik direğine çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Yeni Mahalle Rasim Ergene Caddesi, Keşan Adalet Sarayı yakınlarında meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü M.C.K. (18) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce yol kenarındaki beton dubaya daha sonra ise beton elektrik direğine çarparak savruldu.

YARALANAN 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

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DHA'nın haberine göre; kazada, sürücü M.C.K. ile araçta bulunan M.K, T.K. ve E.P. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.