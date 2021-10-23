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Haberler Yaşam Edirne'deki Sultan II. Bayezid Külliyesinin kayıp tavus kuşu 7 ay sonra bulundu
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Edirne'deki Sultan II. Bayezid Külliyesi'nin kayıp tavus kuşu 7 ay sonra bulundu

Edirne'de Sultan II. Bayezid Külliyesi'nde mart ayında kaybolan tavus kuşu cami avlusunda bulundu. Tavus kuşunu bulan Burhan Tekin'e, Külliyenin Müzeler Müdürü Ruhi Pehlivancık plaket takdim etti

Edirne'deki Sultan II. Bayezid Külliyesinin kayıp tavus kuşu 7 ay sonra bulundu
AA

Edirne'de Sultan II. Bayezid Külliyesi'nin 7 aydır kayıp tavus kuşu bulundu.

AA'nın haberine göre geçmişin izlerini geleceğe taşıyan külliye, bahçesinde köpekten kediye, tavus kuşundan sultan tavuklarına kadar çeşitli hayvanlara da ev sahipliği yapıyor.

Sağlık ve İmaret müzeleri ile II. Beyazid Camisi'nin bulunduğu külliyenin konukları arasında yer alan 6 tavus kuşundan biri martta kayboldu.

Tavus kuşu, 7 ay sonra külliyeye yarım kilometre uzaklıktaki cami avlusunda bulundu. Tavus kuşunu bulan Burhan Tekin'e, Külliyenin Müzeler Müdürü Ruhi Pehlivancık plaket takdim etti.

Pehlivancık, Osmanlı döneminden bu yana çeşitli hayvan türlerinin külliyede insanlarla beraber yaşadığını söyledi.

Bu geleneği devam ettirdiklerini belirten Pehlivancık, külliyedeki tüm hayvanlara özenle bakmaya çalıştıklarını ifade etti.

Martta kaybolan tavus kuşunu aramalarına rağmen bulamadıklarını anlatan Pehlivancık, "Duyarlı bir vatandaşımızın bulup bize haber vermesi ve külliyeye getirilmesiyle yeniden tavus kuşumuza kavuşmuş olduk. Çok da memnun olduk. Mahalle halkının külliyeye bu kadar sahip çıkmasına ve destek olmasına ayrıca sevindik" dedi.

Burhan Tekin de tavus kuşlarının külliyede ayrı bir güzellik oluşturduğunu belirterek, "Külliyeyle aynı mahallede başka bir camiye gitmiştim, orada dikkatimi çekti. Orada birine sorduğumda tavus kuşunun külliyenin olabileceğini söyledi. Görevlilere haber verdim ve aylardır kayıp olan tavus kuşu bulunmuş oldu. Ben de çok mutlu oldum" diye konuştu.

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