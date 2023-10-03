Yakalanacağını anlayınca TIR'daki uyuşturucuyu konteynere atan sanığa 19 yıl hapis EDİRNE´de,Kapıkule SınırKapısı´nda kullandığı TIR´ın x-ray taramasından geçirileceğini anlayınca çöp konteynerine iki valiz içinde 96 kilo 410 gram skunk atan sürücü A.C. (40), mahkemece 19 yıl 2 ay hapis ve 66 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

EDİRNE´de,Kapıkule SınırKapısı´nda kullandığı TIR´ın x-ray taramasından geçirileceğini anlayınca çöp konteynerine iki valiz içinde 96 kilo 410 gram skunk atan sürücü A.C. (40), mahkemece 19 yıl 2 ay hapis ve 66 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen aralık ayında Kapıkule Sınır Kapısı´nda meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uluslararası uyuşturucu madde ticaretini önlenmesine yönelik yaptığı `risk-analiz´ çalışması sırasında yurda giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı´na gelen 063 K 473 plakalı TIR, x-ray taramasına alındı. TIR´ın Bosna Hersek uyruklu şoförü A.C.´nin, araçtaki iki valizi çöp konteynerine attığı tespit edildi. A.C., gözaltına alınırken, çöpe atılan valizlerde yapılan aramada 135 paket halinde 96 kilo 410 gram skunk ele geçirildi.

Tutuklanan A.C.'nin yargılanmasına Edirne 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki devam edildi. Duruşmaya sanık A.C. ve avukatı katıldı. A.C., babasının ameliyatı için tefecilerden borç aldığını, parayı ödeyemediği için suça karıştığını öne sürdü. Borç aldığı kişilerin kuryeliğini yaptığını ve taşıdığı paketlerde para olduğunu sandığını ileri süren A.C., "Tefeciler bana baskı yapmaya başladılar. Benden Türkiye'ye para götürmemi istediler. Zor durumda olduğumdan ve korktuğumdan dolayı tekliflerini kabul etmek zorunda kaldım. Kapıkule'de x-ray taraması çıkınca tefeciler dorsede bulunan poşetlerden kurtulmamı istedi. Ben de onları çöp kutusuna attım. Daha sonra gümrük görevlileri beni yakaladı. Uyuşturucu olduğunu bilmiyordum" dedi. Sanık avukatı da müvekkili A.C.´nin pişman olduğunu ve zorla suça bulaştırıldığını söyledi. Mahkeme heyeti sanık A.C.'ye, `Uyuşturucu madde ithal etmek´ suçundan 19 yıl 2 ay hapis ve 66 bin 660 lira adli para cezası verdi.