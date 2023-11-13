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        2 FETÖ şüphelisi Yunanistan´a kaçarken yakalandı

        EDİRNE'de,yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 15:38 Güncelleme: 13.11.2023 - 15:40
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        2 FETÖ şüphelisi Yunanistan´a kaçarken yakalandı
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        EDİRNE'de,yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

        Güvenlik güçleri, Enez ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelileri Z.T. ve M.T.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemleri için jandarma ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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