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        Acil servis önüne park edilen otomobil yandı

        EDİRNE´ninKeşan ilçesinde devlet hastanesinin acil servisi önüne park edilen otomobilde çıkan yangın, hastane personeli ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 16:28 Güncelleme: 18.11.2023 - 16:30
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        Acil servis önüne park edilen otomobil yandı
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        EDİRNE´ninKeşan ilçesinde devlet hastanesinin acil servisi önüne park edilen otomobilde çıkan yangın, hastane personeli ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Aşağı Zaferiye Mahallesi Evreşe Caddesi´nde bugün öğle saatlerinde, Keşan Devlet Hastanesi´nin acil servisi önüne park edilen 22 ABN 080 plakalı otomobilin ön konsolunda elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, hastane personeli ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Otomobilde, zarar oluştu.

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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