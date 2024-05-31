Aşkım Kapışmak hakkındaki suçlama ortaya çıktı!

Ankara merkezli 21 ilde, sözde kripto varlık alım-satım platformuna yönelik gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 127 şüpheliden davranış bilimleri uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak hakkında, 'yapıya insan kazandırma' faaliyetleri iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

DHA'nın haberine göre Ankara'da merkezli 21 ilde, 'Smart Trade Coin' isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden 'sıfır risk ile yüksek kazanç' vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen kişilere yönelik 'Sibergöz-42' operasyonları düzenlendi. 152 şüpheliye yönelik operasyonda, 127 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA'YA GETİRİLDİ

Şüphelilerin, 1 milyar dolar (32 milyar TL) haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Ayrıca, 1 milyar TL değerinde 177 taşınmaz ve 61 taşınır mal varlığına, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.