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        54 yıl hapis cezasıyla aranan firari, ahırda yakalandı

        EDİRNE'ninKeşan ilçesinde 54 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.Y., orman yakınında saklandığı ahırda yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 11:48 Güncelleme: 30.11.2023 - 11:50
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        54 yıl hapis cezasıyla aranan firari, ahırda yakalandı
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        EDİRNE'ninKeşan ilçesinde 54 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.Y., orman yakınında saklandığı ahırda yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında, 14 ayrı suçtan 54 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y.'nin saklandığı adresi tespit etti. Düzenlenen operasyonda H.Y., orman yakınında saklandığı ahırda ruhsatsız av tüfeği ve telsizle yakalandı. H.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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