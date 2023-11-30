54 yıl hapis cezasıyla aranan firari, ahırda yakalandı

EDİRNE'ninKeşan ilçesinde 54 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.Y., orman yakınında saklandığı ahırda yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında, 14 ayrı suçtan 54 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y.'nin saklandığı adresi tespit etti. Düzenlenen operasyonda H.Y., orman yakınında saklandığı ahırda ruhsatsız av tüfeği ve telsizle yakalandı. H.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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