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        1 hafta önce sahiplendiği köpeği ile oy kullandı

        EDİRNE'deüniversite öğrencisi Emirhan Akyel, oy kullanmaya 1 hafta önce sahiplendiği köpeği 'Loki' ile geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 13:11 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:15
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        1 hafta önce sahiplendiği köpeği ile oy kullandı
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        EDİRNE'deüniversite öğrencisi Emirhan Akyel, oy kullanmaya 1 hafta önce sahiplendiği köpeği 'Loki' ile geldi.

        Üniversite öğrencisi Emirhan Akyel, 1 hafta önce barınaktan sahiplendiği Terrier cinsi köpeği ile oy kullanmaya geldi. Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'na gelen köpeği 'Loki' ile gelen Akyel, "Köpeğimiz 1 yaşında. Evde bakacak kimse olmadığı için oy kullanmaya birlikte geldik, beraber oy kullandık. Çok uslu bir köpek. 1 hafta önce İstanbul'da bir barınaktan aldık. Başka bir köpek çok dostça davranmıyormuş, şiddet görüyormuş. Biz de onu oradan kurtardık. Çok akıllı bir köpek, sağ olsun bizi de hiç üzmedi. Orada başka bir köpek tarafından şiddet gördüğü için geçici bir aileye vermişlerdi. Biz de o aileden kalıcı yuvası olması için yanımıza aldık, artık ömür boyu bizimle" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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