1 hafta önce sahiplendiği köpeği ile oy kullandı

EDİRNE'deüniversite öğrencisi Emirhan Akyel, oy kullanmaya 1 hafta önce sahiplendiği köpeği 'Loki' ile geldi.

Üniversite öğrencisi Emirhan Akyel, 1 hafta önce barınaktan sahiplendiği Terrier cinsi köpeği ile oy kullanmaya geldi. Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'na gelen köpeği 'Loki' ile gelen Akyel, "Köpeğimiz 1 yaşında. Evde bakacak kimse olmadığı için oy kullanmaya birlikte geldik, beraber oy kullandık. Çok uslu bir köpek. 1 hafta önce İstanbul'da bir barınaktan aldık. Başka bir köpek çok dostça davranmıyormuş, şiddet görüyormuş. Biz de onu oradan kurtardık. Çok akıllı bir köpek, sağ olsun bizi de hiç üzmedi. Orada başka bir köpek tarafından şiddet gördüğü için geçici bir aileye vermişlerdi. Biz de o aileden kalıcı yuvası olması için yanımıza aldık, artık ömür boyu bizimle" dedi.