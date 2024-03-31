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        Hastaneden ambulansla götürüldüğü köyde oyunu kullandı

        EDİRNE'de tedavi gören Osman Morto (62), hastaneden nakil ambulansına alınarak, götürüldüğü Bosnaköy'de oyunu kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 12:05 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:10
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        Hastaneden ambulansla götürüldüğü köyde oyunu kullandı
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        EDİRNE'de tedavi gören Osman Morto (62), hastaneden nakil ambulansına alınarak, götürüldüğü Bosnaköy'de oyunu kullandı.

        Edirne Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'nde KOAH, tedavisi gören Osman Morto, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak istediğini belirterek, hastane yönetiminden yardım istedi. Hastanede sağlık personeli tarafında hazırlanan Morto, Evde Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tekerlekli sandalye ile hasta nakil ambulansına alındı. Morto, hastaneye 7 kilometre mesafedeki Bosnaköy'e götürüldü. Morto, burada muhtarlık binasında bulunan 1391 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Morto, oy kullanmasını sağlayan sağlık ekiplerini teşekkür ederek, "Oyumuz millete, devlete hayırlı olsun" dedi.

        Morto, oyunu kullandıktan sonra yeniden ambulansla hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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