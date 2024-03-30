Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de cesedi toprağa gömülü bulunan kişinin katil zanlısı tutuklandı

        Edirne'de cesedi toprağa gömülü bulunan Hamit Kır'ın (51) katıl zanlısı İsmail Topallı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 21:12 Güncelleme: 30.03.2024 - 21:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de cesedi toprağa gömülü bulunan kişinin katil zanlısı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de cesedi toprağa gömülü bulunan Hamit Kır'ın (51) katıl zanlısı İsmail Topallı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Topallı'nın işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Merkeze bağlı Hıdırağa köyünde yaşayan Hamit Kır'ın kaybolduğu üzerine jandarma ekiplerince çalışma yapılmış, 12 gündür kayıp olan Kır'ın cesedi, dün, Küçükdöllük Göleti yakınında toprağa gömülü halde bulunmuştu.

        Olayla ilgili köyde bir çiftlikte çalışan şüpheli İsmail Topallı gözaltına alınmıştı.

        Jandarma ekiplerince kayıp telefonu dere yatağında bulunan Kır'ın mobil bankacılık hesabı aracılığıyla zanlı Topallı'nın borçlarının ödendiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çöken duvarın altında kalan çocuk öldü
        Çöken duvarın altında kalan çocuk öldü
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçmenlere 'oltalama' uyarısı
        Seçmenlere 'oltalama' uyarısı
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Eskiden lakaplı polisler vardı... Jilet Necmi, Kesik Burhan… 'Aspirin Osman' anlattı!
        Eskiden lakaplı polisler vardı... Jilet Necmi, Kesik Burhan… 'Aspirin Osman' anlattı!
        Bayer Leverkusen adım adım şampiyonluğa!
        Bayer Leverkusen adım adım şampiyonluğa!
        Peru Devlet Başkanı'nın evine polis baskını
        Peru Devlet Başkanı'nın evine polis baskını
        250 bin kişinin yaşadığı 'dünyanın en soğuk şehri' neresi?
        250 bin kişinin yaşadığı 'dünyanın en soğuk şehri' neresi?
        Rekor kırdı, ödülü kaptı!
        Rekor kırdı, ödülü kaptı!
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte Eylem Tok ve oğlunun adım adım firar planı! Neden Mısır'a uçtular?
        İşte Eylem Tok ve oğlunun adım adım firar planı! Neden Mısır'a uçtular?
        Erkeklerde popo estetiği çılgınlığı
        Erkeklerde popo estetiği çılgınlığı
        Her şey çöp şişle başladı... Evinin bir odasına sığdırdı!
        Her şey çöp şişle başladı... Evinin bir odasına sığdırdı!
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Dünyaca ünlü yıldız metroda
        Dünyaca ünlü yıldız metroda
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        Domatesi ters çevirip bekletin, işte sonuç!
        Domatesi ters çevirip bekletin, işte sonuç!
        Tercihleri belli oldu
        Tercihleri belli oldu

        Benzer Haberler

        Cesedi araziye gömülü bulunmuştu; cinayet şüphelisi adliyede
        Cesedi araziye gömülü bulunmuştu; cinayet şüphelisi adliyede
        Edirne'de uluslararası öğrenciler Gazze'de öldürülen çocuklar anısına fidan...
        Edirne'de uluslararası öğrenciler Gazze'de öldürülen çocuklar anısına fidan...
        Edirne'de gümrük kaçağı 17 oyun konsolu ele geçirildi
        Edirne'de gümrük kaçağı 17 oyun konsolu ele geçirildi
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de 38 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 38 düzensiz göçmen yakalandı