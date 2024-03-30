Edirne'de cesedi toprağa gömülü bulunan kişinin katil zanlısı tutuklandı
Edirne'de cesedi toprağa gömülü bulunan Hamit Kır'ın (51) katıl zanlısı İsmail Topallı tutuklandı.
Edirne'de cesedi toprağa gömülü bulunan Hamit Kır'ın (51) katıl zanlısı İsmail Topallı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Topallı'nın işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Merkeze bağlı Hıdırağa köyünde yaşayan Hamit Kır'ın kaybolduğu üzerine jandarma ekiplerince çalışma yapılmış, 12 gündür kayıp olan Kır'ın cesedi, dün, Küçükdöllük Göleti yakınında toprağa gömülü halde bulunmuştu.
Olayla ilgili köyde bir çiftlikte çalışan şüpheli İsmail Topallı gözaltına alınmıştı.
Jandarma ekiplerince kayıp telefonu dere yatağında bulunan Kır'ın mobil bankacılık hesabı aracılığıyla zanlı Topallı'nın borçlarının ödendiği belirlendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.