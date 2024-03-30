Edirne'de gümrük kaçağı 17 oyun konsolu ele geçirildi
Edirne'de bir otomobilde gümrük kaçağı 17 oyun konsolu ele geçirildi.
Edirne'de bir otomobilde gümrük kaçağı 17 oyun konsolu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli E.K'nin kullandığı otomobili Kocasinan Mahallesi'nde durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı 17 oyun konsolu ve 2 robot süpürge ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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