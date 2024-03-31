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        Türkiye yerel yöneticilerini seçiyor

        Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte 1099 sandıkta 322 bin 5 seçmenin oy kullanacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 10:52 Güncelleme: 31.03.2024 - 10:52
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        Türkiye yerel yöneticilerini seçiyor
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte 1099 sandıkta 322 bin 5 seçmenin oy kullanacağını belirtti.

        Vali Sezer ve eşi Canan Sezer, oylarını Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'nda 1164 nolu sandıkta kullandı.

        Okuldan ayrılırken gazetecilere açıklama yapan Sezer, il genelinde oy verme işleminin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini söyledi.

        Türkiye'de seçimlerin bir demokrasi şöleni şeklinde geçtiğini belirten Sezer, "Öncesinde adaylar arasında yoğun bir propaganda dönemi oluyor sonrasında da yoğun bir katılımla seçimler gerçekleşiyor. Belki dünyada seçimlere en fazla katılımın olduğu ülkelerden biri Türkiye. Bu manada da demokrasinin gerçekten bir şölen şeklinde gerçekleştirildiğini görüyoruz." diye konuştu.

        Sezer, seçimle ilgili güvenlik tedbirlerinin aylar öncesinden alındığını dile getirdi.

        Seçim kurullarından gelen talepler doğrultusunda gerekli personel ve araç görevlendirmelerinin yapıldığını ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

        "İlimizde 322 bin 5 seçmenimiz var, 1099 sandıkta şu anda oy verme işlemleri devam ediyor. Elektrik kesintisi ve diğer konularda olabilecek muhtemel sıkıntılara maruz kalmamak için gerekli tedbirler alındı. 2 bin 195 polis ve jandarmamız şu anda görev yapıyor ve 311 kolluk araç şu anda görev başında.

        Toplamda da 4 bin 671 kamu personeli görev almış durumda seçimlerde. Umarım kazasız belasız güzel bir şekilde seçimler sona erer. Seçilen arkadaşlarımıza da şimdiden başarılar diliyoruz. Hem ülkemize hem de Edirne'mize güzel hizmet yapmalarını temenni ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."

        Edirne'de sabah saatlerinde seçimlere yoğun katılım olduğu özellikle yaşlı, engelli pek çok seçmenin demokrasi görevini yerine getirmek için sandık başına geldiği gözlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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