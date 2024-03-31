Trakya'da hasta veya engelliler "seyyar sandık"ta oylarını kullandı

Oyunu kullanan Ayaz, seçimlerin Türkiye ve şehirler için hayırlı olmasını diledi.

Kırklareli İl Seçim Kurulu görevlileri, Bademlik Mahallesi'nde ikamet eden ve oy kullanmaya gidemeyecek derecede hasta olan 84 yaşındaki Gülsevim Eskici'nin evine seyyar sandık götürdü.

Trakya'da hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oylarını kullanıyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.