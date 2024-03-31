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        Trakya'da hasta veya engelliler "seyyar sandık"ta oylarını kullandı

        Trakya'da hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oylarını kullanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 10:38 Güncelleme: 31.03.2024 - 10:38
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        Trakya'da hasta veya engelliler "seyyar sandık"ta oylarını kullandı
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        Trakya'da hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oylarını kullanıyor.

        Edirne'de Sultan 1. Murat Hastanesi'nde solunum rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 62 yaşındaki Osman Morto, hastaneden hasta nakil aracıyla Bosnaköy köyü muhtarlığına götürüldü.

        Morto burada sağlık ekiplerinin yardımıyla oyunu kullandı.

        - Kırklareli ve Tekirdağ

        Kırklareli İl Seçim Kurulu görevlileri, Bademlik Mahallesi'nde ikamet eden ve oy kullanmaya gidemeyecek derecede hasta olan 84 yaşındaki Gülsevim Eskici'nin evine seyyar sandık götürdü.

        Sandık görevlileri, getirdikleri taşınabilir kabini Eskici'nin bulunduğu odadaki sehpa üzerine yerleştirdi ve oy kullanma işlemi hakkında bilgi verdi.

        Eskici, oyunu kullandıktan sonra seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

        Kentte 7 kişinin seyyar sandıkta oy kullanacağı öğrenildi.

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Halil İbrahim Ayaz'ın evine de seyyar sandık götürüldü.

        Oyunu kullanan Ayaz, seçimlerin Türkiye ve şehirler için hayırlı olmasını diledi.

        Tekirdağ'da 14 kişi seyyar sandıkta oy kullanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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