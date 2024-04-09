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        Göçmenler, otomobilin bagajında Bulgaristan'a kaçarken yakalandı

        EDİRNE'de Bulgaristan'a çıkış yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen otomobilde, 2'si bagajda 3 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 10:25 Güncelleme: 09.04.2024 - 10:30
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        Göçmenler, otomobilin bagajında Bulgaristan'a kaçarken yakalandı
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        EDİRNE’de Bulgaristan’a çıkış yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen otomobilde, 2’si bagajda 3 kaçak göçmen yakalandı.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gümrük Kaçak ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasında, göçmenlerin otomobille Bulgaristan’a geçeceğini belirledi. Önlem alan ekipler, Bulgaristan’a çıkış yapmak üzere gelen otomobili durdurup aramaya aldı. Aramada aracın bagajında 2, arka koltuklar arasında 1 olmak üzere 3 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Otomobil sürücüsü N.İ. ile göçmenler gözaltına alındı.

        Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü N.İ., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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