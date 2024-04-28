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        Edirne'de 4 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 15:19 Güncelleme: 28.04.2024 - 15:19
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        Edirne'de 4 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Jandarma ekipleri, merkeze bağlı Kemal köyündeki devriye faaliyeti esnasında 4 yabancı uyrukluyu yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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