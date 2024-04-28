Edirne'de evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
Edirne'nin Keşan ilçesinde evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Keşan'a bağlı Siğilli köyünde uyuşturucu şüphelisinin evinde arama yaptı.
Aramada, saksılar içinde yetiştirilen 196 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.