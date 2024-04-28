Edirne'de 4 kaçak göçmen yakalandı
EDİRNE'de, Yunanistan'a çıkmak isteyen 4 kaçak göçmen, jandarma tarafından yakalandı.
EDİRNE'de, Yunanistan'a çıkmak isteyen 4 kaçak göçmen, jandarma tarafından yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kemalköy'de yaptıkları devriye görevi sırasında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 4 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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