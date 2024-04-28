Edirne Valisi Sezer: Yakalamaların yüzde 78'ini sınır hattına gelmeden gerçekleştiriyoruz

EDİRNE Valisi Yunus Sezer, 2024'ün ilk 4 ayında 5 bin 200 düzensiz göçmenin yakalandığını belirterek, "Yakalamaların yüzde 78'ini sınır hattına gelmeden gerçekleştiriyoruz" dedi.

Vali Yunus Sezer, Edirne'nin İpsala ilçesinde bulunan Yunanistan sınırındaki Sancaktar Hudut Karakolu'nu ziyaret edip, incelemelerde bulundu. Türkiye'nin Yunanistan ve Bulgaristan ile 292 kilometrelik sınır hattının 200 kilometresinde yol bakım çalışmalarının tamamlandığını belirten Sezer, yasa dışı geçişlere karşı sınır hattı boyunca, 24 saat esasına göre personel çalıştığını ve gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti. 2024'ün ilk 4 ayında 5 bin 200 düzensiz göçmenin yakalandığını kaydeden Sezer, "Yine 174 tane organizatörü geçen 4 ay itibarıyla yakaladık. Aynı şekilde hem organizatörlere hem de göçmenlere yönelik olarak yakalama ve tedbir çalışmalarımız devam ediyor" dedi.