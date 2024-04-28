Edirne'de nesli tükenme tehlikesindeki "Edirne Sümbülü"nü koruma çalışmaları sürüyor

Edirne Sümbülü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğünce 2018'de hazırlanan eylem planı kapsamında koruma ve izleme altında bulunuyor.

Ekipler, Türkiye'de sadece Trakya'da yetişen türün kaçakçılığını önlemek amacıyla bulunduğu bölgeleri kontrol ederek fotoğrafladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Edirne Şubesi ekipleriyle birlikte bitkinin yayılış gösterdiği alanları kontrol etti.

Trakya'nın endemik türlerinden, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Edirne Sümbülü bitkisini koruma ve takip çalışmaları sürüyor.

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