Polis, engellilerin sorununa dikkat çekmek için vatandaşları tekerlekli sandalye ile trafiğe çıkardı

EDİRNE'de geçirdiği trafik kazası nedeniyle 38 yıldır tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan Erol Adem Düzkes (60), Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde engelli park alanı dolu olunca aracını hastane dışına park etmek zorunda kaldı. Düzkes'in yardımına çevredekiler koşarken, trafik polisleri ise engelli alanına park eden sürücülere ceza yazdı. Kentte benzer şekilde engelli alanlarına park eden engelsiz sürücülerin çoğaldığını tespit eden ekipler, empati kurulup farkındalığın artması amacıyla vatandaşlara tekerlekli sandalye deneyimi yaşattı.

Edirne'de 1986 yılında geçirdiği trafik kazasının ardından omurilik felci geçiren ve tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan Erol Adem Düzkes, aracıyla Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne gitti. Engelli park alanına, engelsiz sürücülerin park ettiğini gören Düzkes, aracını hastane dışına park etmek zorunda kaldı. Düzkes, çevredekilerin yardımıyla tekerlekli sandalyeye binerek hastaneye girerken, ihbar üzerine gelen polis ekipleri de engelli alanına park eden sürücülere ceza yazdı. POLİS EKİPLERİ VATANDAŞLARA TEKERLEKLİ SANDALYE DENEYİMİ YAŞATTI

Polis ekipleri olayın ardından kentte engelli alanlarına park eden sürücülerin çoğaldığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, empati kurulup farkındalığın artması amacıyla vatandaşlara tekerlekli sandalye deneyimi yaşatmaya karar verdi. Kentin en işlek caddelerinden Atatürk Bulvarı'ndaki yaya geçidini seçen trafik ekipleri vatandaşlardan tekerlekli sandalyeyle karşıya geçmelerini istedi. Ekiplerin teklifini kabul eden vatandaşlar, karşıya geçmeye çalışırken zor anlar yaşadı. 'ENGELLİ PARK ALANLARI GENELDE YÜZDE 99 DOLU OLUYOR'

Benzer park sorunlarını çok sık yaşadığını dile getiren omurilik felçlisi Erol Adem Düzkes, "2000 yılından bu yana engelli otomobili kullanıyorum, ara ara hastaneye ve diğer yerlere gittiğimiz zaman engelli park alanlarının yüzde 99 dolu olduğunu görüyoruz. Bazen aracımızla otoparkların başında bekliyoruz ki boşalsın da biz park edelim. Boşalmazsa başka yerlerden park yeri aramak zorunda kalıyoruz ve yoldan geçenlerle veya yanımızdaki refakatçiyle tekerlekli sandalyeyi indirip, hastane veya diğer işerimizi görmek için destek istiyoruz. Bu bizi zorluyor. Bugün de hastanede engelli park alanı doluydu ve yoldan geçen vatandaşın desteğiyle tekerlekli sandalyeyi indirip, aracımızı da hastane dışına park edip o şekilde acile gelmek durumunda kaldım. İçerideki tetkikler yapıldıktan sonra yeniden dışarıya çıktım ama hala daha park alanı doluydu. Maalesef insanlarımız bu durumlara duyarlı olup biraz daha engelli vatandaşlara park alanı bırakmalarını, empati yapmalarını istiyoruz" dedi.

'KARŞIYA GEÇMEK BİLE ÇOK GÜÇ' Hayatında ilk kez tekerlekli sandalyeye oturduğunu söyleyen lise öğrencisi Buse Nur Par, "Ben yardımla bile karşı karşıya geçerken, engelli bireylerin tek başına tekerlekli sandalyeyle yolculuk etmesinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Çok zorlandım şahsen, yardım olmadan karşıdan karşıya geçmek bile güç. Araçlar bazen durmuyor, yol vermiyor. Bunun yanında kaldırımlar da kötü durumda, engelli vatandaşlara göre değil. Çok zorluydu. Bu uygulamanın da çok yararlı olduğunu düşünüyorum, her vatandaşın bunu deneyimleyip engelli bireylerin ne zorluklar yaşadığını görmesi gerekiyor" diye konuştu.

'ŞİMDİ ONLARI DAHA İYİ ANLIYORUM' Daha önce benzer bir deneyim yaşamadığını söyleyen Erkan Ersöz, "Böyle bir deneyim daha önce hiç yaşamamıştım, çok zormuş. Bizler bireysel olarak yürüyebilen, koşabilen insanlarız. Şimdi engellileri daha iyi anlıyorum. Karşıdan karşıya geçmek bile bu kadar zormuş. Trafikte araç kullananların daha dikkat etmesini isterim. Böyle engelli olmak kimse istemez. Olanlara dikkat edersek çok iyi olur çünkü çok zor bir şeymiş. Şurada hepi topu 5 metreyi zar zor geçtim, Allah'ım kimseye böyle bir şey yaşatmasın" ifadelerini kullandı.