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        Edirne'de, sınır kapılarından bayram tatilinde yurt dışına çıkışlar yüzde 125 arttı

        EDİRNE Valisi Yunus Sezer, Ramazan Bayramı tatilinde, Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan sınır kapılarında yoğunluk yaşandığını belirterek, "Özellikle sınır şehri olmamız hasebiyle yurt dışına çıkışlarda bir yoğunluk oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 10:31 Güncelleme: 10.04.2024 - 10:35
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        Edirne'de, sınır kapılarından bayram tatilinde yurt dışına çıkışlar yüzde 125 arttı
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        EDİRNE Valisi Yunus Sezer, Ramazan Bayramı tatilinde, Yunanistan ve Bulgaristan’a açılan sınır kapılarında yoğunluk yaşandığını belirterek, “Özellikle sınır şehri olmamız hasebiyle yurt dışına çıkışlarda bir yoğunluk oluştu. Tatilin başlangıcından itibaren normal günlere göre yaklaşık yüzde 125 oranında bir artış söz konusu yolcu çıkışlarında. Araç sayısında ise yüzde 90 oranında artış var” dedi.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, bayram namazını Eski Cami’de kılıp, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı. Namazın ardından Edirne’nin Yunanistan ve Bulgaristan’a açılan sınır kapılarından bayram tatili nedeniyle giriş ve çıkışlarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Sezer, “Öncelikle güzel bir ramazan geçirdik ülke olarak, Edirne olarak. Çok şükür bugün huzur içerisinde Ramazan Bayramı'nı ulaşmış bulunuyoruz. Bütün milletimizin ve İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. Ramazan Bayramı boyunca da tedbirlerimiz devam ediyor. Milletimizin, vatandaşlarımızın huzur içerisinde bir bayram geçirmesi için hem güvenlik birimlerimiz hem personelimiz çalışmalarına devam ediyorlar” dedi.

        Vali Sezer, uzun bayram tatili nedeniyle Edirne’nin sınır kapılarından yurt dışına çıkışlarda yoğunluk yaşandığını belirterek, “Malumunuz bayram tatili biraz uzun olunca bu dönemde de trafik yoğunluğu oldukça fazla oldu. Özellikle sınır şehri olmamız hasebiyle yurt dışına çıkışlarda bir yoğunluk oluştu. Tatilin başlangıcından itibaren normal günlere göre yaklaşık yüzde 125 oranında bir artış söz konusu yolcu çıkışlarında. Yine araç sayısında ise yüzde 90 oranında artış var. Özellikle son tatil başlangıcından itibaren, sınırlarımızdan 127 bin yolcu çıkışı gerçekleşmiş, Tabii bu normal günlere göre yaklaşık 3 kat oranında bir artış. Yine araç çıkışında da 30 bin araç çıkışı var. Bu da yine yaklaşık 3 kata yakın, normal günlere göre araç trafiği söz konusu” ifadelerini kullandı.

        ‘TRAFİK KURALLARINA UYALIM’

        Edirne’de bayram tatili nedeniyle tüm tedbirlerin alındığını söyleyen Sezer, “Polisimiz, jandarmamız, güvenlik birimlerimiz ve sahil güvenliğimiz hepsi şu anda bayram tedbirleri nedeniyle özellikle görevleri başında bulunmaktalar. 1780 personelimiz ve 240 araçlı ekibimiz ilimiz genelinde trafik ve güvenlik tedbirlerini almış durumdalar. Geçen yıla göre sevindirici olan, trafik kazalarında aynı günleri kıyaslarsak yüzde 50 oranında bir azalma var. Vatandaşlarımızdan istirhamımız; bayramı bayram gibi geçirelim. Trafik kurallarına uyalım. Kaza ve bizi üzücü olaylarla karşı karşıya gelmeyelim. Bunun için de bayram sonuna kadar yine almış olduğumuz trafik tedbirleri, yoğun bir şekilde devam edecek. Yine 1500 sağlık personelimiz şu anda, il genelinde vatandaşlarımıza bayram boyunca hizmet vermeye devam edecekler” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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