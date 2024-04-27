Bahçesinde baktığı köpekleri zehirlediler

EDİRNE’nin Keşan ilçesine bağlı Çeltik köyünde Sabri Bakiroğlu’nun bahçesinde baktığı 2 köpek, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce et verilerek zehirlendi. Köpeklerden biri ölürken, diğeri veteriner kliniğinde tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çeltik köyünde meydana geldi. Sabri Bakiroğlu’nun evinin bahçesinde baktığı 2 köpeğe, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zehirli et verildi. Bakiroğlu, bahçeye çıktığında bir köpeğinin öldüğünü, diğerinin ise nefes almakta zorlandığını ve ağzından köpükler çıktığı gördü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Zehirlenen köpek, Keşan’daki bir veteriner kliniğine götürülerek, tedaviye alındı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken, ölen köpek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İstanbul Pendik'teki Veterinerlik Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi.