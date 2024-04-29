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        Edirne'de 468 kaçak göçmen ile 18 organizatör yakalandı

        EDİRNE'de, son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 468 kaçak göçmen ile 18 organizatör yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 11:41 Güncelleme: 29.04.2024 - 11:45
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        Edirne'de 468 kaçak göçmen ile 18 organizatör yakalandı
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        EDİRNE'de, son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 468 kaçak göçmen ile 18 organizatör yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda şüpheli 7 araç durduruldu. Bu araçlarda 468 kaçak göçmen ile 18 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, 7 araç yediemin otoparkına çekildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 18 organizatör de adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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