Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çatısında yangın (2)

Yangın sırasında 9'uncu katta bulunan çocuk yoğun bakım ünitesi ve yenidoğan ünitesindeki hastalar alt katlara indirildi. Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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