Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çatısında yangın (2)
YANGINKONTROL ALTINA ALINDITrakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.
YANGINKONTROL ALTINA ALINDI
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. İtfaiye görevlileri çatıda soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Yangın sırasında 9'uncu katta bulunan çocuk yoğun bakım ünitesi ve yenidoğan ünitesindeki hastalar alt katlara indirildi. Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.
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