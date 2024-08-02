Bakan Yerlikaya, Edirne'de Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı (2)

'SUÇVE SUÇ ODAKLARIYLA BÜYÜK MÜCADELE VERİYORUZ'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO), Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Genel Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ömer Urhal'ın da aralarında bulunduğu, kentteki kolluk kuvvetleri temsilcilerinin de katıldığı güvenlik ve asayiş konularının görüşüldüğü 'Türkiye'nin Huzuru' toplantısına katıldı. Toplantının ardından basın açıklaması yapan Yerlikaya, Edirne'nin evladı Fatihan diyarı, 6 asırlık çınar olduğunu belirterek, "Edirne evladı Fatihan diyarı. Bu şehir altı asırlık çınarımız. Osmanlı devletimize 88 yıldır başkentlik yapan, çağ kapatıp, çağ açan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın doğduğu, akıncılar yurdu, serhat şehridir. Edirne, Koca Sinan'ın Selimiye Camisi'yle ustalık eserine imza attığı şehir, bileği bükülmez pehlivanlar diyarıdır. Bizlere düşen en büyük görev şairleriyle, alimlerin, sanatkarların, nakış nakış inşaa ettiği bu güzel şehir için gece gündüz demeden çalışmaktır. Bu aziz şehirde bakanlık olarak huzuru ve güvenliği sağlamak için terörle mücadeleden zehir tacirlerine, organize suç örgütlerinden göçmen kaçakçılığı organizatörlerine kadar, suç ve suç odaklarıyla büyük mücadele veriyoruz. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Edirne'de de suçta kibirlenenleri, huzurunuza kastedenleri hukuktan aldığımız güçle tek tek bitireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüzyılında huzuru tesis etmek noktasında kararlılığımız tamam" dedi.

'HIRSIZLIK OLAYLARINDA YÜZDE 64.3 DÜŞÜŞ' Edirne'de 1 Ocak 2024, 31 Temmuz 2024 tarihleri arasındaki 7 aylık süreçteki asayiş olaylarıyla ilgili veriler paylaşan Bakan Yerlikaya, "Asayiş suçlarıyla ilgili Edirnemizde az önce burada emniyetimizden, jandarmamızdan ve sahil güvenliğimizden bilgileri aldık. 1 Ocak ve 31 Temmuz 2024 yani yılın ilk yedi ayını sizlerle paylaşalım. Kişilere karşı 10 önemli suçta Edirnemiz yüzde 12,2 suç olaylarını düşürmüş. Biliyorsunuz İçişleri Bakanlığı olarak bizim iki kelimeyle özetleyebileceğimiz görevimizin tanımı şu; önle ya da suç işlenmesini biz öğrenmek zorundayız huzur için. Eğer suç işlendiyse bir an önce yakalayıp aydınlığa kavuşturup götürüp adalete teslim etmemiz lazım. Yılbaşından bu yana yani 31 Temmuz'a kadar, yılın ilk 7 ayında kişilere karşı işlenen on önemli suçla Edirne yüzde 12,2 yani Türkiye ortalamasının üzerinde bir suç olaylarını düşürmüş. Mal varlığına karşı işlenen on önemli suç yüzde 44.5 olay sayısını düşürmüş. Bu da Türkiye ortalamasının üzerinde. Bir örnek vereyim size; evde bir hırsızlık. Evde hırsızlıkta hem jandarma, hem emniyet bölgesinde 1 Ocak 2023 - 31 Temmuz 2023 yani geçen yılın ilk 7 aylık döneminde bir günde 340 yeni hırsızı olurken evde burada şu anda ilk yedi ayda 124'e düşmüş. Bunun anlamı şu; iki günde bir hırsızlık oluyor. Yani 0.59 ortalamaya düşmüş. Yüzde 64.3 olay sayısını düşürmüşler. Jandarma bölgesinde 27 günde bir hırsızlık oluyor" dedi.

'EDİRNE'DE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ YOK' Organize suçla ilgili de mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü ifade eden Yerlikaya, "Süratle organize suçla ilgili biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla; 'biz şehirlerimizde eşkıyaların nefesini keseceğiz. Onları hiçbir şekilde istemiyorum' talimatı var içişleri ailesine. Ve ben de onu biliyorsunuz her fırsatta bunlara suç işlemekte kibirlenenler diyoruz. Edirne'de yapılan planlı projeli operasyonlarla beraber şu an için organize suç örgütü yok. Ama biz şunu söylüyoruz; her fırsatta diyoruz ki kıymetli hemşerilerimiz ekranları başında bizi izleyen hemşerilerimizden istirhamımız gördüğünüz, duyduğunuz, bildiğiniz, hissettiğiniz organize suç örgütleriyle ilgili, uyuşturucuyla ilgili, sokak satıcısı, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle ilgili kendini rahatsız eden ne varsa şu 112'yi arasınlar biz onların emrindeyiz. Gittiğimiz tüm huzur toplantılarında ben arkadaşlarımla beraber, içişleri ailemizle beraber hizmetinde emrinde bulunmaktan iftihar ettiğimiz hemşerilerimize, milletimize diyoruz ki bizi arayın, biz de gereğini yapalım. Ben şu an için organize suç örgütleriyle ilgili çökertilen alınanların dışında şu anda planlı, projeli takip bile yok Edirne'de. Bunu da vatandaşlarımıza ifade etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'3 SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ' Bakan Yerlikaya, Edirne'de PKK terör örgütüyle mücadelede yılın ilk 7 ayında 90 kişinin tutuklandığını belirterek, "Edirne'de PKK terör örgütüyle ilgili bu yine yılın ilk 7 ayında 90 tutuklu 20 adli kontrol ve 7 terörist etkisiz hale getirildiğini belirtmek istiyoruz. FETÖ'yle ilgili 348 operasyonda 535 tutuklu 116 kontrol, DEAŞ'la ilgili 18 operasyon, 12 tutuklu, 2 adli kontrol, diğer marjinal sol terör örgütleriyle ilgili 21 operasyon, 8 tutuklu ve 12 adli kontrol olduğunu da görüyoruz. Burada 3 sözde üst düzey teröristin de etkisiz hale getirildiğini, biri turuncu ikisi de gri olmak üzere diye sözlerimizi tamamlayalım" şeklinde konuştu.

'ADRESLERİNİ GÜNCELLEMEYEN GÖÇMENLERİ DEPORT EDİYORUZ' Edirne'de toplamda 7 bin 668 düzenli göçmen olduğu bilgisini de paylaşan Bakan Yerlikaya, "Edirne'mizde 7668 düzenli göçmen var. Geçici koruma kapsamında yani Suriyelilerin sayısı 573, 6635 ikamet izinli, 460 uluslararası koruma kapsamında. Burada şunu söyleyelim tüm Türkiye'de olduğu gibi biz düzenli göçmenlerde az önce söylediğim 7668'inin adres tahkikatlarını yaptık. Ne demek bu? Her birinin adreslerini, güvenlik birimlerimiz ve göçte çalışan arkadaşlarımız gitti, kapılarını çaldı. O adreste oturup oturmadıklarını kontrol ettik. Ve adreslerinde bulamadıklarımıza da biz belirli bir süre veriyoruz onlara, 90 gün diyoruz. Askıya alıyoruz onlara vermiş olduğumuz hizmetleri ve onlara hem kendi dillerinde İngilizce, Türkçe de dahil olmak üzere mesaj gönderiyoruz ki adreslerini güncellesinler. Bu güncelleme onlara vermiş olduğumuz sürede yapmadıkları takdirde onları düzensiz hale getirip yakaladığımız zaman da deport ediyoruz, edeceğiz" dedi.

'GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINI BİTİRMEKTE KARARLIYIZ' Türkiye'nin geçtiğimiz 19 Eylül tarihinden itibaren, sınırlarındaki göçmen trafiğine de izin vermediğini anlatan Yerlikaya, "19 Eylül Bizim Trakya hudutluğumuz için çok önemli bir tarih. Ben o vakit muhatabımız Bulgaristan ve Yunanistan'daki meslektaşlarımı telefonla aradım. Dedim ki biz hudutlarımızı korumakla ilgili milletimizin bizden beklediği huduttaki bütün sınır güvenlik entegre tesislerimizle beraber, hudut birliklerimizle beraber bir kişiyi ne alırız ne de bir kişiyi buradan düzensiz bir göçmenin oraya geçişine de göz yumarız. Zinhar böyle bir şey yapamayız. Düzensiz göçmenin geçişine müsaade etmeyiz. Oradan geri ittirmeye de müsaade etmeyiz dedik ve 19 Eylül'den itibaren şu anda muhataplarımıza bakan olarak ben, arkadaşlarım var. Valilerimiz, kurmuş olduğumuz bir mekanizmayla, göç İdaresi başkanlığınca kurmuş olduğumuz bu mekanizmayla devamlı surette üç ülke bürokrasisi, valileri, kapıdaki idarecileri ve nihayetinde bakanları devamlı istişare halindeyiz. Ve sizler de farkındasınız buradaki düzensiz göçmenle mücadelemiz ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle ne denli cansiperane çalıştığımızı biliyorsunuz. Biz şu anda benim dönemimde Türkiye genelinde 8701 operasyon yaptık göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle ilgili. Türkiye genelinde 5126 tutuklu, 216 adli kontrol. Edirne'de 942 operasyon 351 tutuklu. Biliyorsunuz cezaları arttırıldı, 5 yıldan başlıyor. 127 de adli kontrol. Biz buradan ekranları başında bizi izleyen hemşerilerimizi özetle şunu istirham ediyoruz. Bu gözaltına alınıp da tutuklanmamış, adli kontrol verilmemiş halen aramızda gezen vatandaşlara şunu söylüyoruz; Siz bu işten vazgeçirin. Niyetinizden bunu çıkarın. Ama fırsat bulduğumuz zaman göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yapmaya eğer cüret ederseniz bilin ki biz daha önce sizi tutuklayıp cezaevine göndermiş olduğumuz arkadaşların yanına kesinlikle göndereceğiz. Dolayısıyla hem istihbarat birimlerimiz hem de güvenlik birimlerimiz bu noktada gerçekten fevkalade gayret gösteriyorlar. Bu işi bitirmek noktasında biz kararlıyız" şeklinde konuştu.

'VATANDAŞLA YÜZ YÜZE TEMASTA OLAN TÜM PERSONELE YÜZ TANIMALI YERLİ VE MİLLİ KAMERA VERMEK İSTİYORUZ' Önleyici unsurlara destek amaçlı önümüzdeki süreçte mezun olacak 6 bin 700 polisten 250'sinin Edirne'ye verileceğini, bunlarla birlikte de 111 araç gönderileceğini dile getiren Bakan Yerlikaya, "Elimiz de boş gelmedik buraya. Buradaki trafik devriye ve önleyici yunuslarımız, asayiş hizmetlerinde kullanılan devriye sayılarımızı arttırıyoruz. Yakın zaman sonra mezun olacak 6700 civarındaki yeni genç polislerimizden en az 200 - 250 polisimizi buraya vereceğiz ve bunların tamamını yeni buraya göndereceğimiz 111 araçla birlikte devriye haline getireceğiz. Yani trafik devriye sayımızı en az iki buçuk, üç kat artıracağız. Hakeza bu desteği jandarmamıza da vereceğiz. Artık bu devriye araçlarımızda da biliyorsunuz yüz tanımalı yaka kamerası sistemi getiriyoruz ki biz bu yıl başladık buna. Daha önceki yıllarda ki var olan sayıları katbekat arttırarak 2025 yılının sonunda Türkiye'de emniyet, jandarma hatta sahil güvenliğimizde vatandaşımıza hemhal olan denetim esnasında yan yana bulunan, yüz yüze bulunan tüm personelimizin yakasında yüz tanımalı ASELSAN'ımızın yaptığı yerli ve milli olan bu kameralarımızdan faydalanmak istiyoruz, istiyoruz. Biz tüm çalışmalarımızda bizim geriye dönük 30 gün boyunca vatandaşlarımızla yapmış olduğumuz iletişim kayıt altında olsun" dedi.

'EDİRNE ÜZERİNDEN GÖÇE TRANSİT ROTA DEĞİŞMİŞTİR' Bakanlık olarak terörle, çetelerle, zehir tacirleriyle ve tüm suç yapılanmalarıyla mücadelelerinin amansız şekilde sürdüğünü de belirten Yerlikaya, Trakya'daki göç rotasının da artık değiştiğini söyledi. Yerlikaya, "Buradaki hem kişilere hem mal varlığına karşı suçlarda olduğu gibi tüm suç türlerinde ve bunlarla mücadelede ve 293 kilometrelik bu önemli sınır noktasında göç rotasını, transit rotayı değiştirdik şu anda. Buradaki bakanlıktaki kararlılık, hükümetimizdeki kararlılık ve valimizin koordinasyonunda, Edirne'mizin gayreti biliyorsunuz göçe hem hedef hem de transit ülkeyiz ama tüm samimiyetimle şunu söyleyeyim; evraklarımız, istihbaratımız, çıktılar hep bunu gösteriyor artık Edirne üzerinden göçe transit rota değişmiştir, aşağılara inmiştir. Biz bütün Edirneli hemşerilerimize şu sözü veriyoruz; burada gelmiş olduğumuz bu noktayı çok daha ileriye götüreceğiz. Hem teknoloji olarak yapacağımız yeni yatırımlarla, hem de buraya gelecek olan yeni personel takviyesi, araç takviyesi, teknolojik takviyeyle beraber var olan bu uyum ve hizmet heyecanını çok daha ileriye götürmeye kararlıyız. Bunu bundan sonraki ziyaretlerimizi de çok daha detaylı bir şekilde sizlerle paylaşmamız mümkün" dedi.