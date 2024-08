Bakan Yerlikaya, Edirne'de Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı (2)

'SUÇVE SUÇ ODAKLARIYLA BÜYÜK MÜCADELE VERİYORUZ'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO), Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Genel Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ömer Urhal'ın da aralarında bulunduğu, kentteki kolluk kuvvetleri temsilcilerinin de katıldığı güvenlik ve asayiş konularının görüşüldüğü 'Türkiye'nin Huzuru' toplantısına katıldı. Toplantının ardından basın açıklaması yapan Yerlikaya, Edirne'nin evladı Fatihan diyarı, 6 asırlık çınar olduğunu belirterek, "Edirne evladı Fatihan diyarı. Bu şehir altı asırlık çınarımız. Osmanlı devletimize 88 yıldır başkentlik yapan, çağ kapatıp, çağ açan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın doğduğu, akıncılar yurdu, serhat şehridir. Edirne, Koca Sinan'ın Selimiye Camisi'yle ustalık eserine imza attığı şehir, bileği bükülmez pehlivanlar diyarıdır. Bizlere düşen en büyük görev şairleriyle, alimlerin, sanatkarların, nakış nakış inşaa ettiği bu güzel şehir için gece gündüz demeden çalışmaktır. Bu aziz şehirde bakanlık olarak huzuru ve güvenliği sağlamak için terörle mücadeleden zehir tacirlerine, organize suç örgütlerinden göçmen kaçakçılığı organizatörlerine kadar, suç ve suç odaklarıyla büyük mücadele veriyoruz. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Edirne'de de suçta kibirlenenleri, huzurunuza kastedenleri hukuktan aldığımız güçle tek tek bitireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüzyılında huzuru tesis etmek noktasında kararlılığımız tamam" dedi.

Edirne'de 1 Ocak 2024, 31 Temmuz 2024 tarihleri arasındaki 7 aylık süreçteki asayiş olaylarıyla ilgili veriler paylaşan Bakan Yerlikaya, "Asayiş suçlarıyla ilgili Edirnemizde az önce burada emniyetimizden, jandarmamızdan ve sahil güvenliğimizden bilgileri aldık. 1 Ocak ve 31 Temmuz 2024 yani yılın ilk yedi ayını sizlerle paylaşalım. Kişilere karşı 10 önemli suçta Edirnemiz yüzde 12,2 suç olaylarını düşürmüş. Biliyorsunuz İçişleri Bakanlığı olarak bizim iki kelimeyle özetleyebileceğimiz görevimizin tanımı şu; önle ya da suç işlenmesini biz öğrenmek zorundayız huzur için. Eğer suç işlendiyse bir an önce yakalayıp aydınlığa kavuşturup götürüp adalete teslim etmemiz lazım. Yılbaşından bu yana yani 31 Temmuz'a kadar, yılın ilk 7 ayında kişilere karşı işlenen on önemli suçla Edirne yüzde 12,2 yani Türkiye ortalamasının üzerinde bir suç olaylarını düşürmüş. Mal varlığına karşı işlenen on önemli suç yüzde 44.5 olay sayısını düşürmüş. Bu da Türkiye ortalamasının üzerinde. Bir örnek vereyim size; evde bir hırsızlık. Evde hırsızlıkta hem jandarma, hem emniyet bölgesinde 1 Ocak 2023 - 31 Temmuz 2023 yani geçen yılın ilk 7 aylık döneminde bir günde 340 yeni hırsızı olurken evde burada şu anda ilk yedi ayda 124'e düşmüş. Bunun anlamı şu; iki günde bir hırsızlık oluyor. Yani 0.59 ortalamaya düşmüş. Yüzde 64.3 olay sayısını düşürmüşler. Jandarma bölgesinde 27 günde bir hırsızlık oluyor" dedi.

'EDİRNE'DE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ YOK'

Organize suçla ilgili de mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü ifade eden Yerlikaya, "Süratle organize suçla ilgili biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla; 'biz şehirlerimizde eşkıyaların nefesini keseceğiz. Onları hiçbir şekilde istemiyorum' talimatı var içişleri ailesine. Ve ben de onu biliyorsunuz her fırsatta bunlara suç işlemekte kibirlenenler diyoruz. Edirne'de yapılan planlı projeli operasyonlarla beraber şu an için organize suç örgütü yok. Ama biz şunu söylüyoruz; her fırsatta diyoruz ki kıymetli hemşerilerimiz ekranları başında bizi izleyen hemşerilerimizden istirhamımız gördüğünüz, duyduğunuz, bildiğiniz, hissettiğiniz organize suç örgütleriyle ilgili, uyuşturucuyla ilgili, sokak satıcısı, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle ilgili kendini rahatsız eden ne varsa şu 112'yi arasınlar biz onların emrindeyiz. Gittiğimiz tüm huzur toplantılarında ben arkadaşlarımla beraber, içişleri ailemizle beraber hizmetinde emrinde bulunmaktan iftihar ettiğimiz hemşerilerimize, milletimize diyoruz ki bizi arayın, biz de gereğini yapalım. Ben şu an için organize suç örgütleriyle ilgili çökertilen alınanların dışında şu anda planlı, projeli takip bile yok Edirne'de. Bunu da vatandaşlarımıza ifade etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.