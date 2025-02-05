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        Edirne'de Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali başladı

        EDİRNE'de, 7 ülkeden 600'e yakın dansçının katıldığı Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 14:22 Güncelleme: 05.02.2025 - 14:25
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        Edirne'de Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali başladı
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        EDİRNE'de, 7 ülkeden 600'e yakın dansçının katıldığı Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali başladı.

        Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl ilk kez 5-9 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali başladı. Kentte 4 gün boyunca sürecek festivalde 7 ülkeden 600'e yakın dansçı, kendi bölgelerine özgü kıyafetlerle danslarını sunacak. Festivalin ilk gününde Kosova'dan halk oyunları grupları, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü önünde dans gösterisi sergiledi.

        ‘ŞEHRİMİZİN ÖNEMLİ YERLERİNDE GÖSTERİLERİMİZ OLACAK’

        Festivalin sanat yönetmeni Trakya Üniversitesi Balkan Müzik ve Gösteri Sanatları Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Murat İçkır, organizasyona 7 ülkeden 18 dans grubunun katıldığını belirterek, "Üniversitemizin misyonu ve vizyonu doğrultusunda Balkan halklarıyla kültürel diyaloğunun gelişmesi, geleneksel danslarımızın, geleneksel kültürlerimizin bir araya getirilerek, profesyonel sahnelere taşınıp gelecek kuşaklara daha doğru ve ilk elden aktarımını sağlayıp, geleneksel kültürümüzün bir sahne sanatı bakış açısını görmesi için böyle bir organizasyon düzenledik. Bugün inşallah organizasyonu başlatıyoruz. Yarın açılışını yapacağız. Yarın 6 Şubat depremine saygı dolayısıyla davullar çalmayacak, Edirne gezisiyle günü geçireceğiz. 7 Şubat günü ilçelerde gösterilerimiz olacak. Çünkü üniversitemizin yaptığı faaliyetlerin halka da ulaşmasını hedefliyoruz burada. Yani sadece kendi içimizde çalıp söyleme değil de ya da kendi içimizde tanıtmak değil de en ücra köşeye kadar, ilimizdeki, şehrimizdeki en ücra köşeye kadar ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda üniversitemizin tüm kampüslerinde gösterilerimiz olacağı gibi şehrimizin önemli yerlerinde gösterilerimiz olacak" dedi.

        'AMACIMIZ KÜLTÜRLERİ AYNI ÇATI ALTINDA TOPLAMAK'

        Edirne'nin Balkanlar için çok önemli bir şehir olduğuna vurgu yapan İçkır, "Rumeli'nin mührü burası. Edirne ismini duyduğunda herkes, tüm misafirlerimiz heyecanlanıyorlar. Burası yüzyıllar boyunca hem bir geçiş noktası, başkent ve sürekli sahip olunmak istenen bir şehir olduğu için insanlar için önemli. Burada yaşayan medeniyetler yani size anlatmaya kalksam ilk uygarlıklardan yana Edirne çok önemli bir şehir. Biz hep son dönemine denk geldiğimiz için bunu bilmiyoruz tabii ama özellikle hayatını kültüre adayan insanlar için çok önemli. Gelecekte belki Türk dünyası kültür başkenti, belki Avrupa Birliği kültür başkenti. Oraları hak edebilecek bir şehir burası. Biz de Trakya Üniversitesi olarak dediğim gibi misyonumuz, vizyonumuz doğrultusunda rektörümüz sayın Prof. Dr. Mustafa Hatipler'in önderliğinde, onun isteği doğrultusunda böyle bir çalışma yaptık ve katılımcı gruplarımız da sağ olsunlar buna katkı sağladılar. Yaklaşık 600 kişiye yakın dansçı arkadaşımız burada olacak. 600 tane dansçının bir arada olduğu organizasyonlar çok büyük organizasyonlardır. Bunun için katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Amacımız kültürel diyaloglarımızı geliştirerek şehrimizin marka değerine katkı sağlamak ve kültürlerimizi bu anlamda aynı çatı altında toplamaya çalışmak" diye konuştu.

        Festival kapsamında Balkan ülkelerinden gelen halk oyunları ekipleri, üniversitenin farklı kampüslerinde gün boyu dans gösterileri sergiledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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