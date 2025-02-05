Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren güreşçiler, Edirne'de düzenlenen şampiyonayla anıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitiren milli güreşçiler, Edirne'de düzenlenen güreş şampiyonasında anıldı.

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) tarafından Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) düzenlenen organizasyona, küçükler, yıldızlar ve 17 yaş altı kategorilerinde 50 sporcu katıldı.

TGF Edirne Temsilcisi Şamil Doğu Delen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli güreşçileri anmak amacıyla şampiyonayı düzenlediklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin tüm Türkiye'yi sarstığını belirten Delen, "Depremde Kahramanmaraş Belediyespor Kulübü sporcuları göçük altında kalarak deprem şehidimiz oldu. Onları anmak için burada toplandık. Hem müsabakalarımızı yapıyoruz hem de sporcularımızı anıyoruz." dedi.

Delen, müsabakanın ardından depremde hayatını kaybedenler için dua edip, lokma ikram edeceklerini kaydetti.