Edirne İl Genel Meclisi şubat ayı toplantıları devam ediyor
Edirne İl Genel Meclisinin şubat ayı toplantıları sürüyor.
Edirne İl Genel Meclisinin şubat ayı toplantıları sürüyor.
Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı, son birleşimin tutanak özetinin okunmasıyla başladı.
Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Gündem dışı söz alan Salih Akar, 2024'de başlanması planlanan Enez Kalesi restorasyonunun 2025'e kaldığını belirterek, Edirne milletvekillerinden konunun takipçisi olmalarını istediğini ifade etti.
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