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        Edirne İl Genel Meclisi şubat ayı toplantıları devam ediyor

        Edirne İl Genel Meclisinin şubat ayı toplantıları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 17:09 Güncelleme: 05.02.2025 - 17:19
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        Edirne İl Genel Meclisi şubat ayı toplantıları devam ediyor
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        Edirne İl Genel Meclisinin şubat ayı toplantıları sürüyor.

        Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı, son birleşimin tutanak özetinin okunmasıyla başladı.

        Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

        Gündem dışı söz alan Salih Akar, 2024'de başlanması planlanan Enez Kalesi restorasyonunun 2025'e kaldığını belirterek, Edirne milletvekillerinden konunun takipçisi olmalarını istediğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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