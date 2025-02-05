Edirne'de asayiş
Edirne'de direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç sürücüsü yol kenarındaki korkuluklara çarptı.
Edirne'de direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç sürücüsü yol kenarındaki korkuluklara çarptı.
Alınan bilgiye göre, M.D'nin kullandığı araç Medrese Alibey Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki korkuluklara çarptıktan sonra merdivenlere çıktı.
Kazadan yara almadan kurtulan sürücü aracını bulunduğu yerden kurtarmak için polis ekiplerinden yardım istedi.
Araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden alındı.
- Otomobille motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Edirne'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İ.H'nin kullandığı otomobil, Fatih Mahallesi'nde T.T. idaresindeki motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücü T.T, sağlık ekipleri tarafından Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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