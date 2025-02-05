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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç sürücüsü yol kenarındaki korkuluklara çarptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 14:43 Güncelleme: 05.02.2025 - 14:57
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç sürücüsü yol kenarındaki korkuluklara çarptı.

        Alınan bilgiye göre, M.D'nin kullandığı araç Medrese Alibey Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki korkuluklara çarptıktan sonra merdivenlere çıktı.

        Kazadan yara almadan kurtulan sürücü aracını bulunduğu yerden kurtarmak için polis ekiplerinden yardım istedi.

        Araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden alındı.

        - Otomobille motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Edirne'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, İ.H'nin kullandığı otomobil, Fatih Mahallesi'nde T.T. idaresindeki motosikletle çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücü T.T, sağlık ekipleri tarafından Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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