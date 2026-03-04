Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'de anız yakanlara 3 yılda 518 bin lira ceza kesildi

        Edirne İl Genel Meclisi Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Remzi Subaş, anız yakılmasına yönelik uygulanan cezalar hakkında bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 17:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de anız yakanlara 3 yılda 518 bin lira ceza kesildi

        Edirne İl Genel Meclisi Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Remzi Subaş, anız yakılmasına yönelik uygulanan cezalar hakkında bilgi verdi.


        Subaş, İl Genel Meclisi toplantısında, anız yakmanın çevreye zarar verdiği için 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında yasak olduğunu söyledi.


        Anız yakılmasının hem toprağa zarar verdiğini hem de yangın riskini artırdığını belirten Subaş, kanuna göre anız yakanlara her dekar için idari para cezası uygulandığını ifade etti.


        Subaş, anız yakmanın ormanlara, sulak alanlara yakın yerlerde ya da yerleşim alanlarında yapılması durumunda cezanın 5 kat artırıldığını dile getirdi.


        Edirne'de son yıllarda anız yakılması nedeniyle çok sayıda kişiye ceza uygulandığını anlatan Subaş, şunları kaydetti:


        "2023 yılında anız yakanlara 22 bin 593 lira, 2024 yılında 11 bin 613 lira ceza kesildi. 2025 yılında ise Havsa, Meriç, İpsala ve Enez ilçelerinde toplam 870,45 dekar alanda anız yakıldığı tespit edildi ve 484 bin 589 lira idari para cezası uygulandı. Böylece 2023-2025 yılları arasında anız yakılması nedeniyle toplam 518 bin 796 lira ceza kesilmiş oldu."


        Subaş, 2026 yılı için anız yakmanın cezasının artırıldığını da belirterek, yeni düzenlemeye göre dekar başına uygulanacak cezanın 698 lira 62 kuruş olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        Savaş ne kadar sürecek?
        Savaş ne kadar sürecek?
        4 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        4 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Doğum izinleri artırılıyor
        Doğum izinleri artırılıyor
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!
        Zeytin dalı uzattılar
        Zeytin dalı uzattılar
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!

        Benzer Haberler

        Edirne sınır kapılarından 2025'te yaklaşık 14 milyon yolcu geçiş yaptı
        Edirne sınır kapılarından 2025'te yaklaşık 14 milyon yolcu geçiş yaptı
        Selimiye Camii'nde mahya mesajı değişti: "Camide Hayat Var"
        Selimiye Camii'nde mahya mesajı değişti: "Camide Hayat Var"
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de "dur" ihtarına uymayan sürücüye 379 bin lira ceza kesildi
        Edirne'de "dur" ihtarına uymayan sürücüye 379 bin lira ceza kesildi
        Yüksek sesle müzik çalan araç sürücüsü 'dur' ihtarına uymadı: 379 bin 246 T...
        Yüksek sesle müzik çalan araç sürücüsü 'dur' ihtarına uymadı: 379 bin 246 T...
        Türkiye'ye sokulmak istenen 3 kilo 190 gram kokain sınırda yakalandı
        Türkiye'ye sokulmak istenen 3 kilo 190 gram kokain sınırda yakalandı