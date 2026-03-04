Canlı
        Edirne Haberleri

        Edirne'de "dur" ihtarına uymayan sürücüye 379 bin lira ceza kesildi

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücüye 379 bin 246 lira ceza uygulandı.

        Giriş: 04.03.2026 - 11:15
        Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Atatürk Kültür Merkezi önünde yüksek sesle müzik yayını yaparak seyreden otomobil sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

        Cumhuriyet Mahallesi Ayçiçek Sokak'ta kovalamaca sonucu durdurulan otomobilin sürücüsü Ş.K. gözaltına alındı.

        Hakkında trafik güvenliğini sokma suçundan adli işlem başlatılan sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu.

        Sürücüye, ilgili maddeler uyarınca 379 bin 246 lira ceza kesildi, araç da trafikten men edildi.



