        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        AK Parti Edirne İl Başkanı İba, işitme engelli vatandaşlarla iftar programında buluştu

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, işitme engelli vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 09:47
        AK Parti Edirne İl Başkanı İba, işitme engelli vatandaşlarla iftar programında buluştu

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, işitme engelli vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.

        AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İba kentteki bir tesiste düzenlenen programda, ramazan ayının toplumsal dayanışmayı güçlendiren en önemli zaman dilimlerinden biri olduğunu belirtti.

        Gönül sofrasını işitme engelli vatandaşlarla paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten İba, "Engellerin sevgiyle, anlayışla ve dayanışmayla aşılacağına inanıyoruz. Her bir vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak adımları atmaya devam edeceğiz." dedi.

        Toplumun her kesimiyle bir araya gelmeye önem verdiklerini ifade eden İba, sosyal sorumluluk odaklı çalışmaların artarak süreceğini kaydetti.

        İşaret dili tercümesi gerçekleştirilen programda İba işitme engelli vatandaşlarla sohbet ederek, talep ve önerilerini de dinledi.

        Programa, AK Parti Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Üyesi Hüseyin Bürge, AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Yıldız Yeşilkurt, AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Engin Makak, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

