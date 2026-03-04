Canlı
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne sınır kapılarından 2025'te yaklaşık 14 milyon yolcu geçiş yaptı

        Edirne'deki Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala ve Pazarkule sınır kapılarından 2025 yılında 13 milyon 985 bin 351 yolcu geçiş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 16:18 Güncelleme:
        Edirne sınır kapılarından 2025'te yaklaşık 14 milyon yolcu geçiş yaptı

        Edirne'deki Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala ve Pazarkule sınır kapılarından 2025 yılında 13 milyon 985 bin 351 yolcu geçiş yaptı.

        Edirne İl Genel Meclisi'nde, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu tarafından hazırlanan sınır kapılarındaki yolcu giriş ve çıkışlarına ilişkin rapor görüşüldü.

        Komisyon Başkanı Vedat Koyuncu, İl Genel Meclisi toplantısında, Edirne'nin Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en önemli geçiş noktalarından biri olduğunu söyledi.

        Sınır kapılarındaki yoğunluğun her yıl artarak devam ettiğini belirten Koyuncu, 2025 yılında dört sınır kapısından toplam 13 milyon 985 bin 351 giriş-çıkış işlemi gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Koyuncu, "Kapıkule Sınır Kapısı'nda yıl boyunca 7 milyon 775 bin 305, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 2 milyon 191 bin 426, İpsala Sınır Kapısı’nda 2 milyon 979 bin 666 ve Pazarkule Sınır Kapısı'nda 1 milyon 38 bin 954 giriş-çıkış işlemi gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

        Verilere göre yerli yolcu giriş sayısının 2 milyon 509 bin 10, çıkış sayısının 2 milyon 486 bin 604 olduğunu belirten Koyuncu, yabancı yolcu giriş sayısının 4 milyon 513 bin 539, çıkış sayısının ise 4 milyon 476 bin 198 olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

        Edirne'nin sınır kapıları sayesinde hem ticaret hem de turizm açısından önemli bir hareketliliğe sahip olduğunu vurgulayan Koyuncu, yoğun sınır trafiğinin bölge ekonomisine daha fazla katkı sağlaması için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

        Koyuncu ayrıca, sınır kapılarındaki altyapı ve hizmet kalitesinin artırılmasının hem yolcuların geçişlerini kolaylaştıracağını hem de bölge ekonomisine olumlu yansıyacağını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

