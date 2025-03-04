Meriç Nehri'nde Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası hazırlıkları tamamlandı

TÜRKİYE Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, 7-9 Mart tarihleri arasında Edirne'deki Meriç Nehri'nde gerçekleştirilecek Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası için hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Organizasyona yaklaşık 200 sporcu katılacağını belirten İba, "Şu anda nehirde kulüpler günlük antrenmanlarını yapıyor, hafta sonu yapılacak olan müsabakalara hazırlanıyorlar. Biz de federasyon olarak onların daha rahat çalışabilmeleri için burada desteklerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Edirne'de bu yıl 5 büyük organizasyona ev sahipliği yapacak Meriç Nehri'nde 7-9 Mart tarihleri arasında Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası gerçekleştirilecek. Parkurda, organizasyona katılacak kulüpler günler öncesinden gelerek antrenmanlarına başladı. Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba da, parkura gelerek incelemelerde bulundu. Son hazırlıkların tamamlandığını belirten İba, "Bu yıl için ilk yarışımız 7-8-9 Mart'ta Büyükler Türkiye Şampiyonası ile başlıyor. Şu anda nehirde kulüpler günlük antrenmanlarını yapıyor. Hafta sonu yapılacak olan müsabakalara hazırlanıyorlar. Biz de federasyon olarak onların daha rahat çalışabilmeleri için burada desteklerimizi sürdürüyoruz. Alanın tamamı kürek sporu için tahsis edildi. Hemen yan tarafta 13 bin metrekarelik bir alan vardı, geçen sene kayıkhane olarak kullandığımız o alan da Gençlik ve Spor Bakanımızın talimatları ile Türkiye Kürek Federasyonu'na tahsis edildi. Artık bundan sonra burada daha rahat bir şekilde ve daha iyi koşullarda kürek sporuna hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

'MERİÇ KÜREK SPORUNUN ANA MERKEZİ OLDU'

Meriç Nehri'nin artık kürek sporunun ana merkezi olduğunu belirten İba, "Bundan sonra tüm malzemelerin bir araya toparlanması açısından merkez olması, bizim de işimizi kolaylaştırması açısından doğru bir hamle oldu. Bu güne kadar olan süreçte inanılmaz dostluklar gelişti. Her bir sporcu buradan mutlu ayrıldı. Bu yıl yapacağımız yarışlardan birisi Macaristan ile birlikte ortak düzenleyeceğimiz yarış olacak. Sürekli parkuru çok beğendiklerini söylüyorlar" diye konuştu.

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