Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, GreenMetric çalışmaları kapsamında görev alan akademik ekibi kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 11:40 Güncelleme: 14.12.2025 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, GreenMetric çalışmaları kapsamında görev alan akademik ekibi kabul etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hatipler ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan başkanlığındaki heyetin üniversitenin sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sunan çalışmalarını takdirle karşıladığını belirterek özverili çalışmaları dolayısıyla ekibe teşekkür etti.

        Ziyarette, GreenMetric sürecinde yürütülen çalışmaların üniversitenin çevresel duyarlılığı ve uluslararası görünürlüğü açısından önemli bir kazanım olduğu vurgulandı ve gelecek dönemde bu listenin daha yukarısında yer alabilmek için yapılacak çalışmalar üzerinde duruldu.

        Trakya Üniversitesi, üniversitelerin yeşil kampüs uygulamaları ve sürdürülebilirlik politikalarını değerlendiren 2025 UI GreenMetric Dünya Üniversite sıralamasında dünyadaki 1745 üniversite arasında 184'üncü, Türkiye'deki 142 üniversite arasında 21'inci sırada yer almıştı.

        - Keşan'da kaligrafi atölyesi açıldı

        Keşan Kent Müzesi'nde kaligrafi atölyesi açıldı.

        Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kaligrafi sanatçısı Gülçin Kanar Şimşek tarafından verilen eğitimde çocuklar, harflerin estetik gücünü keşfederken, sabır, odaklanma ve yaratıcılıklarını geliştirdi.

        Atölye faaliyetlerinin süreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        Doğu Karadeniz için uyarılar! Meteoroloji'den sağanak açıklaması
        Doğu Karadeniz için uyarılar! Meteoroloji'den sağanak açıklaması
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Önce çarptı sonra yola devam etti
        Önce çarptı sonra yola devam etti
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı

        Benzer Haberler

        Edirne ve Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne Meriç'te zehir tacirlerine büyük darbe: 10 kilo kokain, 95 kilogram...
        Edirne Meriç'te zehir tacirlerine büyük darbe: 10 kilo kokain, 95 kilogram...
        GÜNCELLEME - Edirne'de 105 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        GÜNCELLEME - Edirne'de 105 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Edirne'de 105 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Edirne'de 105 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Edirne'de göçmen kuşlar çeltik tarlalarında yiyecek arıyor
        Edirne'de göçmen kuşlar çeltik tarlalarında yiyecek arıyor
        Otomobiliyle yön levhası direğine çapan muhtar öldü
        Otomobiliyle yön levhası direğine çapan muhtar öldü