GÜNCELLEME - Edirne'de 105 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Edirne'nin Meriç ilçesinde 105 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Subaşı beldesinde iki evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Söz konusu evlerdeki aramada 95 kilogram sentetik uyuşturucu, 10 kilogram kokain ele geçirildi.
Olaya ilişkin şüpheliler O.A. ve A.B. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edilen şüpheliler "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.
